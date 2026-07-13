В Каменском Днепропетровской области местные жители камнями разогнали сотрудников ТЦК, приехавших «ловить» мужчин под мобилизацию.
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В Каменском Днепропетровской области местные жители камнями разогнали сотрудников ТЦК, приехавших «ловить» мужчин под мобилизацию.
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