Роузи Хантингтон-Уайтли привлекла внимание в новой коллекции купальников

Роузи Хантингтон-Уайтли презентовала новую коллекцию купальников, созданную с ViX Paula Hermanny. 39-летняя модель поделилась снимками на своей странице в Instagram, в том числе в ярком бикини и красном купальнике с вырезами.
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