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  • Алексей Тан
    Русскому народе не нужен коридор... если тебе иудей он нужен, то ты обязан и знать все коридоры ограничены стенкой......Зеленский возомни...
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  • Сергей Саенко
    Зато стучит по клавишам...им самым.Зеленский возомни...

Зеленский возомнил, будто знает, что нужно российскому народу

Зеленский возомнил, будто знает, что нужно российскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский знает «секрет» успеха в общении с Кремлем и нацелен на «результат».

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Анатолий Лановой
Тупой фигляр.
Сергей Саенко
Членопианист Зе пошел во все тяжкие. С окраиной покончил, теперь свои глазенки повернул на Россию.
Псевдоним Псевдонимов
Членопианист ? Зелёнка вроде не отягощён музыкальным образованием ?:)
Сергей Саенко
Зато стучит по клавишам...им самым.
Марфа Носовская
Они там все ...Что Ющенко,что Потрошенко
Владимир Сиденко
Засранец обрезаный! Первым тобой встретится Бастрыкин в Бутырке.
Наиль Бакиров
Мальчик Зеля , не надо нюхать каку ("кокаин") , иди лучше поиграй (на пианино , не руками...) и жизнь наладится !!!
РУСЛАН Казаков
Мал клоп, но вонючь
Виктор Рыбаков
Он бы ещё пригласил НАШЕ ВСЁ сыграть на рояле вместе,кто чем может!
олег мотынга
Раньше был советский народ и где он. Сейчас российский - .... ?
Воробей
- "Раньше был советский народ и где он. Сейчас российский - .... ?" Раньше была утопическая фикция. Идиёты ее придумали. И умным морочили головы.
Александр
Украина уже как-то забыла... "Это не решение, которое утром принимается, а вечером внедряется. Поэтому мы просто настаиваем на том, что Украина за все будет платить, - с шапкой мы ничего не будем ни у кого просить, но мы просим понимания в том, что этапность этого процесса нам надо проработать вместе", - сказал В.Ющенко.
Алекс ZLOYBOY
Американский политик, падая с 99-го этажа небоскреба, пролетая мимо 69 этажа, думал: "Пока всё идёт хорошо"... Блажен тот, кто верует...
Михаил Воробьев
Было не много подобных "властелинов", которые считали, что являются похоже на "людей", считают себя богами. Но Зеленский, по моему, перещеголял всех, но только не умом "своего величия", а глупостью. Он вместо принимать меры по улучшению жизни народа Украины, делает все на оборот. Жаль, что народ не раскусил Зеленского до выборов. Они считали что, если у него есть недостатки, то он все равно лучше Порошенко. Своими обещаниями Зеленский обманул народ по всем параметрам.
Дмитрий Фактурович
Чего он знает - это абсолютно беспринципное существо.
Valentina Fortuna
hohljatckii iuda.prodaznaja tvar.
Александр Трофимов
Глупый клоун и фашистский прихвостень. А всстречу с путиным организовать в Донбасе, пусть расскажет народу, как он хочет поступить с народом и они объяснят этому мудаку, кто он такой и что он может.
Серж Южанин
Серж Южанин
Альбина Колесникова
Ну что же придурок всегда остаётся придурком.
Виктория Путкова
Да уж! Судьба Гришки отрепьева его ожидает. Убьют его и баграми протащат по Киеву, чтобы бросить в помойку. Откуда столько самомнения? Видимо наворованное придает уверенности и наглости. тупица!
Владимир Лисуков
Это не ново. Давно известно о том, что именно каждый дурак уверен, что знает чаяния народа, а на деле, он просто дурак и в силу своей деградации вообще не способен сделать грамотно любую оценку.
Ольга Шкадинова
А русский народ знает, что он "знает" как играть на рояле без рук и портков....
Геннадий Бережнов
Я думаю, что народ России большинством против этой встречи с банденровцем и убийцей русских на Донбассе. Этой встречи и рукопожатия быть не должно!
Владимир Иванов
Российскому народу нужна демократия и правовое парламентское государство. Как и любому другому народу. Нужна правовая защищенность, гарантии неприкосновенности от государственного произвола, мир. Мир с соседями прежде всего. Это знают все. Наверное, Зеленский тоже знает.
Алексей Тан
Русскому народе не нужен коридор... если тебе иудей он нужен, то ты обязан и знать все коридоры ограничены стенкой... хотя как и крысы вы привыкли шастать по чужим комнатам и квартирам.

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