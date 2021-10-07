Зеленский возомнил, будто знает, что нужно российскому народу

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗеленский возомнил, будто знает, что нужно российскому народу Президент Украины Владимир Зеленский знает «секрет» успеха в общении с Кремлем и нацелен на «результат».Вернуться к статье2614НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойТупой фигляр.Сергей СаенкоЧленопианист Зе пошел во все тяжкие. С окраиной покончил, теперь свои глазенки повернул на Россию.Псевдоним ПсевдонимовЧленопианист ? Зелёнка вроде не отягощён музыкальным образованием ?:)Сергей СаенкоЗато стучит по клавишам...им самым.Марфа НосовскаяОни там все ...Что Ющенко,что ПотрошенкоВладимир СиденкоЗасранец обрезаный! Первым тобой встретится Бастрыкин в Бутырке.Наиль БакировМальчик Зеля , не надо нюхать каку ("кокаин") , иди лучше поиграй (на пианино , не руками...) и жизнь наладится !!!РУСЛАН КазаковМал клоп, но вонючьВиктор РыбаковОн бы ещё пригласил НАШЕ ВСЁ сыграть на рояле вместе,кто чем может!ОМолег мотынгаРаньше был советский народ и где он. Сейчас российский - .... ?ВВоробей- "Раньше был советский народ и где он. Сейчас российский - .... ?" Раньше была утопическая фикция. Идиёты ее придумали. И умным морочили головы.ААлександрУкраина уже как-то забыла... "Это не решение, которое утром принимается, а вечером внедряется. Поэтому мы просто настаиваем на том, что Украина за все будет платить, - с шапкой мы ничего не будем ни у кого просить, но мы просим понимания в том, что этапность этого процесса нам надо проработать вместе", - сказал В.Ющенко.Алекс ZLOYBOYАмериканский политик, падая с 99-го этажа небоскреба, пролетая мимо 69 этажа, думал: "Пока всё идёт хорошо"... Блажен тот, кто верует...Михаил ВоробьевБыло не много подобных "властелинов", которые считали, что являются похоже на "людей", считают себя богами. Но Зеленский, по моему, перещеголял всех, но только не умом "своего величия", а глупостью. Он вместо принимать меры по улучшению жизни народа Украины, делает все на оборот. Жаль, что народ не раскусил Зеленского до выборов. Они считали что, если у него есть недостатки, то он все равно лучше Порошенко. Своими обещаниями Зеленский обманул народ по всем параметрам.Дмитрий ФактуровичЧего он знает - это абсолютно беспринципное существо.Valentina Fortunahohljatckii iuda.prodaznaja tvar.Александр ТрофимовГлупый клоун и фашистский прихвостень. А всстречу с путиным организовать в Донбасе, пусть расскажет народу, как он хочет поступить с народом и они объяснят этому мудаку, кто он такой и что он может.Серж ЮжанинСерж ЮжанинАльбина КолесниковаНу что же придурок всегда остаётся придурком.Виктория ПутковаДа уж! Судьба Гришки отрепьева его ожидает. Убьют его и баграми протащат по Киеву, чтобы бросить в помойку. Откуда столько самомнения? Видимо наворованное придает уверенности и наглости. тупица!Владимир ЛисуковЭто не ново. Давно известно о том, что именно каждый дурак уверен, что знает чаяния народа, а на деле, он просто дурак и в силу своей деградации вообще не способен сделать грамотно любую оценку.Ольга ШкадиноваА русский народ знает, что он "знает" как играть на рояле без рук и портков....Геннадий БережновЯ думаю, что народ России большинством против этой встречи с банденровцем и убийцей русских на Донбассе. Этой встречи и рукопожатия быть не должно!ВИВладимир ИвановРоссийскому народу нужна демократия и правовое парламентское государство. Как и любому другому народу. Нужна правовая защищенность, гарантии неприкосновенности от государственного произвола, мир. Мир с соседями прежде всего. Это знают все. Наверное, Зеленский тоже знает.Алексей ТанРусскому народе не нужен коридор... если тебе иудей он нужен, то ты обязан и знать все коридоры ограничены стенкой... хотя как и крысы вы привыкли шастать по чужим комнатам и квартирам.Комментировать
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