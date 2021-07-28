Глава Крыма поздравил православных с Днём Крещения Руси

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех православных с Днём Крещения Руси. Он отметил, что это одно из ключевых событий отечественной и мировой истории, которое определило развития России как великой страны-цивилизации, объединяющая многие народы.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех православных с Днём Крещения Руси. Он отметил, что это одно из ключевых событий отечественной и мировой истории, которое определило развития России как великой страны-цивилизации, объединяющая многие народы.
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