В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие «Знатоки ПДД»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Ксения Ревоненко совместно с педагогом центра внешкольной работы села Троицкое Еленой Никоновой организовали для ЮИДовцев экскурсию в учебный центр безопасности дорожного движения города, расположенный в региональной столице.
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