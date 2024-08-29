🚗 Аксёнов рассказал, как налажена работа всех служб во время пробок на Крымском мосту «У нас там работают медики, раздача воды обеспечена.
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🚗 Аксёнов рассказал, как налажена работа всех служб во время пробок на Крымском мосту «У нас там работают медики, раздача воды обеспечена.