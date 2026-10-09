Новая «Волга» набирает обороты: продажи впервые превысили тысячу автомобилей, самая популярная модель — Volga K50

При этом до выполнения ранее заявленного плана продаж на 2026 год очень далеко Возрожденная российская марка Volga установила месячный рекорд продаж: в сентябре 2026 года в России зарегистрировали 1039 новых автомобилей бренда.
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