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Как губернатор Голубев покрылся Жеухиным

Как губернатор Голубев покрылся Жеухиным

Компания "Стармед", которую УФАС в Ростовской области уличал в сговоре при контракте на поставку медкроватей для ковидных больных, принадлежит Елизавете Калайчиди, что может быть связана с областным министром безопасности и противодействия коррупции Олегом Жеухиным - человеком губернатора Василия Голубева.

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