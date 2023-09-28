Как губернатор Голубев покрылся Жеухиным

Компания "Стармед", которую УФАС в Ростовской области уличал в сговоре при контракте на поставку медкроватей для ковидных больных, принадлежит Елизавете Калайчиди, что может быть связана с областным министром безопасности и противодействия коррупции Олегом Жеухиным - человеком губернатора Василия Голубева.