🏷🏷Часть Симферополя останется без света на два дня Из-за ремонтных работ 11 и 12 марта часть Симферополя останется без электричества, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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🏷🏷Часть Симферополя останется без света на два дня Из-за ремонтных работ 11 и 12 марта часть Симферополя останется без электричества, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».