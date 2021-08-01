Как таджик с большой лопатой заменяет экскаватор

Дешевый мигрантский труд тормозит технологическое развитие строительной отрасли Валерий Цыганков Фото: Михаил Почуев/ТАСС Материал комментируют: Анна Лукьянова Дмитрий Синочкин Равиль Асмятуллин В России резко выросли зарплаты рабочих-строителей.
Дешевый мигрантский труд тормозит технологическое развитие строительной отрасли Валерий Цыганков Фото: Михаил Почуев/ТАСС Материал комментируют: Анна Лукьянова Дмитрий Синочкин Равиль Асмятуллин В России резко выросли зарплаты рабочих-строителей.
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