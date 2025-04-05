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Увидим, кто сильнее. Немецкий министр пригрозил Трампу

Увидим, кто сильнее. Немецкий министр пригрозил Трампу

Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары© AP Photo / Mark Schiefelbein Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил президенту США Дональду Трампу ответом на пошлины, пишет CNBC.

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