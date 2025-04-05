Увидим, кто сильнее. Немецкий министр пригрозил Трампу

Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары© AP Photo / Mark Schiefelbein Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил президенту США Дональду Трампу ответом на пошлины, пишет CNBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Sina: наказание сработало — ответ Путина на санкции вынудил Запад просить о пощаде
- Россия нанесла тройной удар: Ультиматум Лаврова. США заставили замолчать. "Путин провёл секретные диалоги с двумя мировыми лидерами"
- Европа испугалась мести за санкции. Реакция Путина на угрозы НАТО устроила переполох в ЕС
Свежие комментарии