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«Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов

Бывший полузащитник « Вильярреала » и « Милана » Саму Кастильехо высказался о правительстве Испании на фоне ситуации о нелегальной миграцией в Сеуте.

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