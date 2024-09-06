Сергунина: В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей пройдет 7 сентября в культурных центрах и библиотеках столицы. Программу подготовили больше 250 учреждений, расположенных в разных округах города, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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