Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И вся эта струя отбеливателя для каклов идёт сверху...

 Недавно произошло  вполне себе  прецедентное  событие:   в тот  самый  день,  когда   во  всех  новостях   рассказывали о резне,   учинённой   украинцами  в    селе    Русское  Поречное,  омбудсмен (шо  за   слово  дурноватэ!) пани   Москалькова (это которая    пленным навозовцам  за  сигаретами   на  задних  лапках  бегала)   заявила,   что  не  всё  так  однозначно,  что не надо  видеть   в  Укропии  "империю зла" (господе,  да никто и  не  видел  в  этой лимитрофии "империю"), что  некоторые  вывезенные жители курского приграничья говорили, что украинские военнослужащие «приносили им свою еду и делились последним», а также «спасали от наемников, с которыми они пришли» - https://t.

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