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Панарин – 3-й в истории «Рейнджерс» игрок с голом в овертайме в 7-м матче серии плей-офф

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил победную шайбу в решающей игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии).

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