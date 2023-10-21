Сатановского уволили с «Соловьев Live» из-за оскорбления представителя МИД Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил об увольнении политолога Евгения Сатановского с канала «Соловьев Live» из-за оскорбительных высказываний в адрес представителя МИД России Марии Захаровой и ее зама Михаила Богданова.
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