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Сатановского уволили с «Соловьев Live» из-за оскорбления представителя МИД Захаровой

Сатановского уволили с «Соловьев Live» из-за оскорбления представителя МИД Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил об увольнении политолога Евгения Сатановского с канала «Соловьев Live» из-за оскорбительных высказываний в адрес представителя МИД России Марии Захаровой и ее зама Михаила Богданова.

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