Сатановского уволили с «Соловьев Live» из-за оскорбления представителя МИД Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил об увольнении политолога Евгения Сатановского с канала «Соловьев Live» из-за оскорбительных высказываний в адрес представителя МИД России Марии Захаровой и ее зама Михаила Богданова.