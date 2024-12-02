Сыну президента США Джо Байдена Хантеру после помилования отцом по двум судебным делам следует в рамках объявленной помощи людям с зависимостями начать с президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая).
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