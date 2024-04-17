В Астраханской области составили протокол в отношении незаконно добывшего фазана браконьера

В Астраханской области зафиксирован случай нелегальной охоты на фазанов. Житель Волгоградской области был задержан на территории охотничьего угодья «Садовое» в Ахтубинском районе за добычу двух самцов фазана вне установленного срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии