В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей

В России собираются значительно повысить штрафы для банков за ввод клиентов в заблуждение. Данная инициатива скоро поступит на рассмотрение в Госдуму, сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.