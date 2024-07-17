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В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей

В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей

В России собираются значительно повысить штрафы для банков за ввод клиентов в заблуждение. Данная инициатива скоро поступит на рассмотрение в Госдуму, сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

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