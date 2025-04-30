Главными героями торжественной встречи к 145-летию FESCO стали ветераны Группы

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») к 145-летию со дня основания организовала в Москве торжественное мероприятие с участием ветеранов компании, транспортной отрасли, приглашенных гостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии