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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деанджело о травме Кузнецова: «Он один из лучших игроков СКА. Надеюсь, он вернется в строй полностью здоровым как можно скорее»

Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября. Он пропустит около 2 месяцев. Вчера СКА проиграл «Куньлуню» (4:5) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

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