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Нижегородская правда

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Дмитрий Медведев сравнил западную и российскую оппозицию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил западную и российскую оппозицию. По его словам, только российская оппозиция отличается нездоровым качеством в виде устойчивого желания развалить собственную страну.

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