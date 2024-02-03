Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил западную и российскую оппозицию. По его словам, только российская оппозиция отличается нездоровым качеством в виде устойчивого желания развалить собственную страну.
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