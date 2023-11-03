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Анатомия бизнеса

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Из предпринимателя в ораторы: топ-5 причин начать выступать со сцены

Медийность — новая валюта. И это не просто красивый маркетинговый слоган. Если предприниматель или эксперт хочет успешно развивать и масштабировать свой бизнес, без проявления в публичном пространстве и социальных сетях в 2023-2024 годах ему не обойтись.

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