Из предпринимателя в ораторы: топ-5 причин начать выступать со сцены

Медийность — новая валюта. И это не просто красивый маркетинговый слоган. Если предприниматель или эксперт хочет успешно развивать и масштабировать свой бизнес, без проявления в публичном пространстве и социальных сетях в 2023-2024 годах ему не обойтись.