Цифровое сотрудничество ШОС: Китай делится опытом ИИ и облачных технологий

В пустыне недалеко от Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где горизонт давно привыкли рассеивать нефтяные вышки, тихо укореняется новый вид ресурса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- "ГАЗ" начнет прои...
- MS Правительство Япо...
- В1 Гохран получит пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым