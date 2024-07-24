Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Дмитрий Абаренов снова возглавил Минспорт — ему в задачу поставили подготовить отчет о статусе всех физкультурных объектов, которые реконструируют или строят в регионе.