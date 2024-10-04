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Новости СВО. ВС РФ на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 05.10.2024

Новости СВО. ВС РФ на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 05.10.2024

Стали известны сенсационные факты о вторжении ВСУ в Курскую область. ВС РФ на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском: дрон снял бой на видео Российские бойцы из 810-й бригады морской пехоты ТОФ нанесли разгромное поражение военной колонне ВСУ из 19 единиц техники в Курской области.

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