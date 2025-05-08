Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ватиканский «Брестский мир»

Ватиканский «Брестский мир»

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Я все же остаюсь на позиции, что ватиканский «Брестский мир» Дональда Трампа был решением не эмоциональным, а продуманным.

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