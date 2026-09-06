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Состав американской делегации на переговорах в Кремле и ход встречи

5 сентября в Москву прибыла американская делегация для участия в переговорах с российской стороной. В состав делегации вошли представители Совета национальной безопасности Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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