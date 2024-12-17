В Германии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину при одном условии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ готова отправить своих миротворцев на Украину при одном условии: если на это согласится России, и обе стороны, Киев и Москва, одобрят мандат для миротворческой миссии, в том числе немецкой.
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