Дочь Бена Аффлека кардинально сменила имидж

Бен Аффлек, о поцелуе с которым на днях заявила Бритни Спирс, замечен в Лос-Анджелесе в компании младшей дочери Серафины от брака с Дженнифер Гарнер и падчерицы Эммы, дочери Дженнифер Лопес.
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