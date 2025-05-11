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Петербургский дневник

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Володин сообщил об инициативах по контролю за деятельностью россиян, которые живут за границей

Володин сообщил об инициативах по контролю за деятельностью россиян, которые живут за границей

Например, привлекать к ответственности за дискредитацию ВС РФ Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта, который предусматривает усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей.

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