На Западе рассказали о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R) становится важным элементом сдерживания возможного российского вторжения в Европу.
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