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Пронедра

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Дефицит бензина не отпускает

Дефицит бензина не отпускает Рынок топлива продолжает штормить: начало сентября — рост биржевых продаж на +69%; 7 сентября — падение на -11% из-за ремонтов НПЗ.

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