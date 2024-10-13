Организатор боя Бетербиева и Бивола назвал результат поединка несправедливым

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, не согласен с результатом поединка.
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