Организатор боя Бетербиева и Бивола назвал результат поединка несправедливым

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, не согласен с результатом поединка.