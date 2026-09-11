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Новости Липецка

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В Липецке открылась выставка «Маршал Победы. 130 лет»

В Липецке открылась выставка «Маршал Победы. 130 лет»

Выставка, посвящённая 130-летию Георгия Жукова, экспонирует 30 подлинных реликвий из семейного собрания, включая личные часы, награды и фотоальбом маршала.

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