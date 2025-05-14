Захарова обвинила ЕС в «кривосудии» по делу фон дер Ляйен

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Примером «еэсовско-натовского кривосудия» назвала касающееся главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен решение суда ЕС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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