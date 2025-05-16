Скорпионы, Рак и Лев: эти знаки зодиака сгорят от стыда в ближайшие дни Юлия ЧелкановаАстрология — это не просто набор гороскопов, а целая наука, которая может предсказать, как звёзды и планеты влияют на нашу жизнь.
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