NYT: назначение Белоусова главой Минобороны РФ представляет опасность для Киева

Встряска Путина в обороне страны является опасностью для киевского режима.Для Украины существенные кадровые изменения в системе обороны в Российской Федерации ничего хорошего не обещают, пишет редактор New York Times Серж Шеманн.
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