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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Транспортное сообщение в городе улучшается с каждым годом Развитие транспортной инфраструктуры занимает важное место в Адресной инвестиционной программе Москвы, как по объему финансирования, так и по ожидаемым итогам.

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