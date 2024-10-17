Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Транспортное сообщение в городе улучшается с каждым годом Развитие транспортной инфраструктуры занимает важное место в Адресной инвестиционной программе Москвы, как по объему финансирования, так и по ожидаемым итогам.
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