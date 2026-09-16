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Царьград

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Юра Борисов предаст Россию ради "Оскара"? "Гамлет из фольги" готов сняться в фильме у Анджелины Джоли

Юра Борисов предаст Россию ради "Оскара"? "Гамлет из фольги" готов сняться в фильме у Анджелины Джоли

Юра Борисов, исполнивший одну из главных ролей в скандальном фильме "Анора", получил новую роль в Голливуде.

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