Торговля с Азией - "спасательный круг" для пострадавшей от санкций России, считает Дерипаска

Торговля с азиатскими странами, такими как Индия и Китай, стала жизненно важной для экономического выживания России на фоне западных санкций, заявил российский олигарх Олег Дерипаска в интервью Nikkei Asia.
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