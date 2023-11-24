Сделали кастрюлю пюре и превращаем его в 10 новых блюд

Картофельное пюре может быть не только гарниром – его можно сделать основой множества других блюд. Если смешать пюре с фаршем, за полчаса мы получим картофельную запеканку, а еще в пюре можно добавить грибы и сделать рагу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии