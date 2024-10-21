Малинин: быть чемпионом мира — очень большое дополнительное давление

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал о своём статусе. «Быть чемпионом мира — это очень большое дополнительное давление на меня, и мне нужно научиться с этим справляться», — цитирует Малинина Golden Skate.
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