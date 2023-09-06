Захарова ответила на слова секретаря СНБ Украины о третьей мировой войне

Украина начала осознавать, что является инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова секретаря СНБ Украины Алексея Данилова о третьей мировой войне.
Украина начала осознавать, что является инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова секретаря СНБ Украины Алексея Данилова о третьей мировой войне.
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