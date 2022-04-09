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«Приятно смотреть»: Аксенов оценил операцию Российской армии на Украине

«Приятно смотреть»: Аксенов оценил операцию Российской армии на Украине

В четверг, 7 апреля, в Симферополе состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем» в ознаменование восьмой годовщины провозглашения независимости Донецкой народной республики.

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