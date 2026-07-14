20+ любопытных фактов о братьях наших меньших

Мы любим животных — а также узнавать о них что-то новое и удивительное. Повадки, характер, интересные детали из жизни, инстинкты, и многое другое — есть еще множество фактов о братьях наших меньших, о которых вы наверняка не догадывались.
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