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CardioRes: биомаркеры сердечной недостаточности у самок и самцов различаются

CardioRes: биомаркеры сердечной недостаточности у самок и самцов различаются

Ученые из Калифорнийского университета в составе научного коллектива обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов мыши связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, а у самок — с увеличением количества особого белка титина (N2B) в миокарде.

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