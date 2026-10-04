iPhone 18 Pro Max придется заменить — Apple не может исправить сбой связи AT&T обновлением

Ранее появились сведения ,что смартфон перестает принимать звонки, сообщения и мобильные данные Apple подтвердила, что для некоторых iPhone 18 Pro Max, столкнувшихся с потерей сотовой связи в сети AT&T, установки iOS 27.
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