Учёные назвали 2 продукта, способных очистить от ядов и продлить годы жизни

Эндокринолог Павлова рассказала о пользе киви и черносливаЭндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на данные одного исследования пишет, что для снижения рисков развития сердечно-сосудистых недугов нужно придерживаться особого питания.
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