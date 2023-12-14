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Филипп Киркоров снова послал журналистку

Филипп Киркоров снова послал журналистку

Давно 56-летний Филипп Киркоров не материл журналистов. И вот случай представился. Произошел неприятный инцидент на светском мероприятии блогера и певицы Margo, когда журналистка попросила его прокомментировать слухи о новой пластической операции на лице.

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